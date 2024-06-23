شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة مع الأهلي فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت، وربما انعدمت، فرص لحاق الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، فى مباراة فريقه أمام الزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

وتعرض بيرسي تاو لإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا ضمن الأجندة الدولية الأخيرة ليغيب عن مباراة فاركو التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ثم مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها الأهلي بهدف دون رد، وأخيراً مباراة الداخلية بالدوري.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب أفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وأشار جاب الله إلى أن تاو سوف يخضع لفحوصات جديدة وأشعة للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة.

وخطف فريق الأهلى فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما الجمعة على استاد السلام فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

بهذا ألفوز ارتقى الأهلى إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصرى صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة فى المركز الأخير بجدول المسابقة.

كما حقق فريق الزمالك ألفوز على فاركو بنتيجة 2- 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد المقأولون العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19.