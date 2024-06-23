شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحذر لاعبي المقاولون من ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

عقد معتمد جمال، المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، حذرهم خلالها من مفاتيح الخطورة لدى فريق بيراميدز، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وشدد معتمد جمال على ضرورة القيام بالواجب الدفاعي على أكمل وغلق المساحات أمام ثلاثي هجوم بيراميدز، إبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفيستون مايلي، والضين يمثلون القوة الهجومية الضاربة للفريق السماوي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز في الدوري، والتي تجمع الفريقين اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.

وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري.

واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.