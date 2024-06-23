جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري العام المصري، برصيد 59 نقطة، فيما يأتي منافسه الأهلي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويقع المصري البورسعيدي في المركز الثالث بنفس الرصيد وذلك قبل انطلاق صافرة مباريات اليوم بالبطولة.



وتشهد منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، مواجهة تجمع بين فيوتشر والإسماعيلي، بجانب لقاء بيراميدز مع المقاولون، بالاضافة الى مباراة المصري مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 27 لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم



1- بيراميدز 59 نقطة

2- الأهلي 42 نقطة

3- المصري البورسعيدي 42 نقطة

4- إنبي 40 نقطة

5- سموحة 39 نقطة

6- زد اف سي 38 نقطة

7- مودرن فيوتشر 38 نقطة

8- الاتحاد السكندري 36 نقطة

9- الزمالك 34 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- الجونة 31 نقطة

13- الإسماعيلي 28 نقطة

14- البنك الأهلي 24 نقطة

15- فاركو 22 نقطة

16- بلدية المحلة 22 نقطة

17- المقاولون العرب 19 نقطة

18- الداخلية 15 نقطة