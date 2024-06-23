الطائف تحتضن بطولة غرب آسيا للشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن محافظة الطائف بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا لكرة القدم تحت 19 عاما، خلال الفترة من 25 يونيو وحتى الخامس من يوليو المقبل، وينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بمشاركة 12 منتخبا، هم: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، إضافة إلى منتخب ألبانيا ضيف البطولة.

وأسفرت القرعة التي أجريت أمس عن طريق الاتصال المرئي، عن تواجد منتخبات السعودية، وعمان، والكويت، واليمن في المجموعة الأولى، بينما جاءت منتخبات لبنان، والعراق، والأردن، وألبانيا في المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات سوريا، والبحرين، والإمارات، وفلسطين.

ويستضيف ملعبا مدينة الملك فهد الرياضية، ونادي عكاظ، مباريات البطولة.

وتأتي مشاركة منتخب ألبانيا في البطولة بدعوة من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ضمن استراتيجيته في دعوة منتخبات خارج الإقليم للمشاركة في البطولة، بهدف زيادة الاحتكاك مع مختلف المدارس الكروية للإعداد للاستحقاقات المقبلة.