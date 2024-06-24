شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتدبير غرامة خالد بوطيب تحسبًا لرفض عروض الجدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع محامى اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الكروى الأول السابق من أجل التوصل لحل فى أزمة المديونية المستحقة للاعب، والتى تبلغ 2 مليون و400 ألف يورو، ومازال التفاوض بين مسئولى القلعة البيضاء ومحامى اللاعب مستمرًا ولم يتم الاتفاق على نظام لجدولة تلك المديونية، والتى بناءً عليها قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد للزمالك لثلاث فترات مقبلة.

ويعمل مسئولو الزمالك على إمكانية تدبير قيمة المديونية المستحقة لخالد بوطيب، بحيث يتم سدادها بشكل كامل، أو تسديد أكبر جزء منها حتى يوافق اللاعب ومحاميه على تقسيط المبلغ المتبى، ويتم انهاء تلك الأزمة، ويعول الزمالك على مكافأة الكونفدرالية الأفريقية، وكذلك المبلغ الذى تم تحصيله من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالى.

الزمالك كان قدم عرضًا لمحامي خالد بو طيب بتقسيط الغرامة على 4 دفعات، ولكن محامي اللاعب رفض العرض، مع المطالبة بسداد المستحقات على قسطين، خلال 6 أشهروقبل انتهاء العام الجارى، وهو ما رفضه النادى مطالبا اللاعب ومحاميه بالسداد على 3 أقساط ، وينتظر الزمالك وصول رد من اللاعب أو محاميه على العرض حتى يتم البدء فى الإجراءات.