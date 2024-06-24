شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز برنامجا تدريبيا للأهلى فى حالة عدم حضور الزمالك لملعب مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على تجهيز برنامج تدريبى جديد للاعبيه لتنفيذه حال عدم حضور الزمالك لملعب مباراة القمة بحسب إعلان النادى الابيض رفضه خوض اللقاء.

ويدرس كولر برفقة معاونيه خوض الأهلى لحصة تدريبية كاملة على ستاد القاهرة بعد إطلاق حكم مباراة الزمالك صافرته معلناً فوز المارد الاحمر باللقاء بنتيجة إعتبارية.

ويرغب كولر فى استمرار تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً للمواجهات المقبلة فى الدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.