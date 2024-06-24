أرقام صادمة.. التفاصيل المالية لصفقة انتقال ناتشو إلى القادسية السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال قائد ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، إلى نادي القادسية السعودي، الصاعد حديثا لدوري روشن للمحترفين.

وكتب بن جاكوبس عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “إكس”:”وقع ناتشو الآن عقده مع القادسية لمدة عامين.. وينضم إلى الفريق السعودي الصاعد حديثًا في صفقة تبلغ قيمتها 20 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت”.

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ويتواجد ناتشو حاليًا رفقة منتخب بلاده إسبانيا، والذي يخوض منافسات اليورو 2024، إلا أنه لن يشارك في مباراة الليلة امام ألبانيا بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا.

وتوج ناتشو بالعديد من البطولات القارية والمحلية رفقة فريق ريال مدريد الإسباني، آخرها بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة بالفوز على بروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن ناتشو يعتبر واحدًا من كباتن ريال مدريد التاريخيين، وذلك بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات، والسوبر الأوروبي 4 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس إسبانيا مرتين.