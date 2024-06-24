شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أحمد عادل تفوز بالميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الأيروبك..صور والان مع تفاصيل الخبر

فازت مريم أحمد عادل بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز الأيروبك (التريو) لموسم 2023-2024، بالإشتراك مع زميلاتها جنى محمد وسلمى عبد الرحمن.

وكرم مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين وحضور المهندس سيف الدين إيهاب عضو اللجنة الفنية لجمباز الأيروبك البطلات اليوم وذلك بالصالة المغطاة بإتحاد الشرطة الرياضى.

وفازت اللاعبة مريم أحمد عادل ببطولة الجمهورية للجمباز ( التريو) بعد معسكر تدريبى وإعداد بدني من مدربيها في الفريق كل من: الكابتن محمد نجم والكابتن أحمد وفا ومدرب اللياقة البدنية عبد الرحمن إبراهيم وذلك تحت قيادة المدير الفني الدكتور عبدالوهاب شعبان بأكاديمية friend بنادى الرحاب الرياضى.

جدير بالذكر أن مريم أحمد عادل قد حصدت المركز الأول والميدالية الذهبية في كلا بطولتى الجمهورية وكأس مصر فردى آنسات للجمباز الأيروبك خلال الموسم الماضي 2023-2022، كما حصلت على الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولتى كأس مصر والجمهورية فردى آنسات للموسم الحالى 2023-2024.



مريم أحمد عادل تفوز بالميدالية الذهبية



مريم أحمد عادل تفوز بالميدالية الذهبية



مريم أحمد عادل تفوز بالميدالية الذهبية



مريم أحمد عادل تفوز بالميدالية الذهبية