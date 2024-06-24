شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن جدول دورى المحترفين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد كرة اليد جدول مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد والمقرر انطلاقه يوم 20 سبتمبر المقبل بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى من المرحلة الأولى لقاءات بين كل من، الزمالك مع المعادى والأهلى مع دلفى والجزيرة مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس والقناة مع سموحة والزهور مع الطيران وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش.

وجاء الجدول كالتالى:



















































