مواعيد مباريات اليوم (الثلاثاء) في بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: تتواصل الجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة أوروبا للأمم المقامة حالياً في ألمانيا، وتقام اليوم (الثلاثاء) 4 مباريات مرتقبة.

إليكم مواعيد المباريات التي تقام اليوم (الثلاثاء) بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي: