مواعيد مباريات اليوم (الثلاثاء) في بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: تتواصل الجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة أوروبا للأمم المقامة حالياً في ألمانيا، وتقام اليوم (الثلاثاء) 4 مباريات مرتقبة.
إليكم مواعيد المباريات التي تقام اليوم (الثلاثاء) بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي:
- فرنسا - بولندا (7 مساءاً) beIN Sports HD Max1 - علي الكعبي
- هولندا - النمسا (7 مساءاً) beIN Sports HD Max2 - أحمد البلوشي
- انكلترا – سلوفينيا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max1 - حفيظ دراجي
- الدنمارك – صربيا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max2- عامر الخوذيري
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام