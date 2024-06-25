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مواعيد مباريات اليوم (الثلاثاء) في بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: تتواصل الجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة أوروبا للأمم المقامة حالياً في ألمانيا، وتقام اليوم (الثلاثاء) 4 مباريات مرتقبة.

إليكم مواعيد المباريات التي تقام اليوم (الثلاثاء) بتوقيت والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي:

- فرنسا - بولندا (7 مساءاً) beIN Sports HD Max1 - علي الكعبي

- هولندا - النمسا (7 مساءاً) beIN Sports HD Max2 - أحمد البلوشي

- انكلترا – سلوفينيا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max1 - حفيظ دراجي

- الدنمارك – صربيا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max2- عامر الخوذيري

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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