ريال مدريد يعلن رحيل ناتشو.. ووجهة عربية منتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الاسباني رحيل ناتشو مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لينهي رحلته مع الملكي.

ويعد ناتشو أحد أبناء نادي ريال مدريد حيث بدأ رحلته مع الملكي عندما كان عمره 10 سنوات، وأصبح لاعبا في الفريق الأول منذ 2012، حيث لعب 364 مباراة، وفاز بـ 26 لقبا.

ناتشو إلى القادسية..

وكانت تقارير قد خرجت في الأيام الأخيرة عن اتفاق ناتشو مع نادي القادسية السعودي الصاعد إلى دوري روشن في الموسم الجديد وذلك بعدما تخطى الاختبارات الطبية التي خضع لها بنجاح.

وعلق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على رحيل ناتشو: "منذ وصوله إلى أكاديمية الشباب كان مثالا للتحسن والتطور، وحصل على الحب والتقدير والإعجاب من مشجعي ريال مدريد والريال كان وسيظل موطنه دائما"