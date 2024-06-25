موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق بيراميدز نظيره سموحة على إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل بيراميدز انتصاراته المتتالية في الدوري المصري بواقع 12 فوزا متتاليا كان أخرها أمام المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف على إستاد الدفاع الجوي وسجل أهداف بيراميدز فيستون مايلي هدفين وإبراهيم عادل هدف، أما هدف فريق المقاولون فسجل جوزيف أوشايا.

موعد مباراة بيراميدز..

تقام مباراة بيراميدز وسموحة على إستاد الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينفرد بيراميدز بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة ويليه الأهلي في المركز الثاني بفارق 20 نقطة علما بأن الأهلي لديه 7 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه في جميع مبارياته المؤجلة سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن بيراميدز.