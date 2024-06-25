رونالدو يوجه رسالة لـ ناتشو بعد رحيله عن ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - حرص كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق على توجيه رسالة لزميله السابق بالملكي ناتشو هيرنانديز بعدما رحل عن المرينجي.



وكان ريال مدريد أعلن رحيل قائده ناتشو بعدما قضى 12 عاما مع صفوف الفريق الأول.

كتب رونالدو لـ ناتشو بعد رحيله بشكل رسمي على حسابه عبر "إنستجرام": "أنت أحد أبطال التاريخ العظيم لريال مدريد، كن فخورا بما حققته يا ناتشو".

وأصبح ناتشو على بُعد خطوة من الانتقال إلى صفوف نادي القادسية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملكي.

وتابعت التقارير أن اللاعب الإسباني وقع على عقد لمدة عامين في الساعات الماضية بعد اجتياز الكشف الطبي الأسبوع الماضي.

وأضافت التقارير السعودية أن ناتشو سيحصل على راتب قدره 7 ملايين يورو بعدما أشارت تقارير الإسبانية أنه سيحصل على 10 مليون يورو.

وكان ريال مدريد أعلن في بيانه الرسمي رحيل ناتشو بعد 12 عاما في صفوف الفريق الأول للملكي، بعدما لعب ناتشو 364 مباراة مع الريال، وفاز ب26 لقبا مع المرينجي.

