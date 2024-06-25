كيف احتفل ميسي بعيد ميلاده الـ 37؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء يوم أمس الإثنين بعيد ميلاده الـ 37.

وهو الاحتفال الذي صادف تواجده بمعسكر منتخب بلاده لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا.

واحتشدت جماهير المنتخب الأرجنتيني أسفل فندق إقامة اللاعبين للاحتفال مع ميسي؛ حيث تم عم احتفال بكعكة عيد ميلاد أسفل الفندق.

هذا كان بجانب الاحتفال الذي أقامه زملاء ميسي له وإدارة المنتخب داخل فندق الإقامة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره تشيلي عند الرابعة صباح يوم غد الأربعاء في الجولة الثانية من كوبا أمريكا.

وكان منتخب الأرجنتين قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز بثنائية نظيفة على منتخب كندا.

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