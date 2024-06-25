الامارات | رسمياً.. ريال مدريد يؤكد رحيل قائده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا الثلاثاء رحيل قائد دفاعه ناتشو فرنانديس (34 عاما) والمتوقع أن تكون وجهته المقبلة القادسية السعودي، بعد أن امضى 23 عاماً في كنف نادي العاصمة و12 موسما مع الفريق الاول.

وجاء في بيان للنادي الملكي "نعرب عن امتناننا ومحبتنا لناتشو، أحد الأساطير العظيمة في نادينا"، الذي لعب 364 مباراة بالقميص الأبيض وفاز بـ 26 لقبًا، من بينهم 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 في الدوري الإسباني و2 في كأس اسبانيا.

ووفقا للصحافة الإسبانية، فقد وقّع عقدًا لمدة موسمين مع نادي القادسية السعودي العائد للدرجة الأولى. ويسير ناتشو على خطى العديد من الأسماء الأوروبية البارزة، بما فيهم زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويُنتظر الآن وضع اللمسات الاخيرة وإضفاء الطابع الرسمي على صفقة الانتقال.

ووصل ناتشو ألى ريال عام 2001 عن عمر العشر سنوات، ومرّ قلب الدفاع في جميع الفئات العمرية قبل ان يرتقي الى الفريق الأوّل خلال الفترة الذهبية للنادي بين 2012 و2024، حيث كان جزءاً من التشكيلة التي أحرزت كل شيء وضمّت امثال رونالدو، الفرنسي كريم بنزيمة، الكرواتي لوكا مودريتش وسيرخيو راموس.

ويغادر ناتشو الذي يخوض حالياً غمار كأس اوروبا مع منتخب بلاده، العملاق المدريدي بعد ان حمل شارة القيادة في موسم ذهبي انتهى بإحراز لقب الدوري للمرة الـ 36 ودوري الابطال للمرة الـ 15 في تاريخ الـ"ميرينغي" في مايو الماضي.

وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس "منذ وصوله إلى مركزنا التدريبي، كان ناتشو دائمًا مثالاً للتطوّر للجميع وقد نال المودة والتقدير والإعجاب من جميع المدريديستا. ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا".

وقال ناتشو في مقطع فيديو إنه يريد أن يتذكره الناس "كلاعب تدرب في النادي وقدم كل شيء لناديه".