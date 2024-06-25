الجمعة.. انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الايقاعي 2024 يوم الجمعة المقبل، علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 وحتى 30 يونيو الحالي الجاري.



ويشارك في البطولة "مصر البلد المضيف - البرازيل - النمسا - قبرص - أرمينيا - بلغاريا - جورجيا - لبنان - البرتغال - المكسيك - قطر - جنوب أفريقيا - الإمارات العربية المتحدة - رومانيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - أوزبكستان - الهند بأجمالي مشاركة 250 لاعبة

وتصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة البعثات المشاركة ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي 2024

وتعتبر سلسلة بطولات لفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين علي مستوي العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين فى وضع البطولة علي الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها. بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوي العالم