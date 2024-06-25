الزمالك يعلن التعاقد مع مدرب برشلونة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة اليد.

ووقع باربيتو دلجادو على عقود تدريب فريق اليد، خلال جلسة جمعته بكلا من، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، هشام نصر نائب الرئيس، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وكان باربيتو دلجادو أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بالإضافة إلى أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.

وحصل الإسباني على برونزية بطولة العالم عام2011، ورابع بطولة يورو 2012، وذهبية بطولة العالم 2013 مع منتخب إسبانيا، كما حقق وصافة بطولة آسيا مع منتخب البحرين، وتأهل إلى بطولة كأس العالم مع منتخب السعودية.

وعلى مستوى الأندية، تُوج بالدوري السعودي وكأس النخبة مع فريق مضر، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرتين، خلال وجوده مع منصب المدرب المساعد لفريق برشلونة.