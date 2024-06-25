"لا فوز عندما يسجل ليفاندوفسكي".. أرقام قياسية من مباراة فرنسا وبولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق منتخب فرنسا عدة أرقام قياسية، بالتعادل مع بولندا، في الجولة الثالثة من مجموعات أمم أوروبا 2023، وفقا لموقع الإحصائيات "أوبتا".

وتعادل منتخب فرنسا مع بولندا إيجابيا 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ليرفع رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني، ويتأهل إلى دور الـ16.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي تفشل فيها فرنسا في الفوز بمجموعات اليورو وكأس العالم، منذ نسخة أمم أوروبا 2012.

وأصبح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثالث لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من بطولة أمم أوروبا بعد كريستيانو رونالدو (5) ولوكا مودريتش (4)، كما أنه اللاعب الوحيد الذي سجل في كل من النسخ الأربع الأخيرة من بطولة أوروبا (2012، 2016، 2020، 2024).

ولكن يمتلك منتخب بولندا رقما سلبيا من هدف ليفاندوفسكي، إذ أنه لم يفز بأي من المباريات الخمس التي سجل فيها مهاجم برشلونة في أمم أوروبا، وانتهت 4 مباريات بالتعادل فيما خسرت بولندا في لقاء وحيد.

ولم يسخر لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي أيًا من مبارياته الـ 11 في اليورو، إذ فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات.

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