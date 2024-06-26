شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز 26 يوليو ضمن مؤجلات الجولة 18 والان مع تفاصيل الخبر

حددت رابطة الأندية المحترفة يوم الجمعة 26 يوليو المقبل موعداً لمواجهة الزمالك وبيراميدز في الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الموسم كالتالى حسبما أعلنت عنها رابطة الأندية..

الجولة 31

الزمالك × الداخلية يوم الأحد 21 يوليو (7:00 مساء ستاد السلام)..

الجولة 32

الزمالك × الجونة يوم الجمعة 2 أغسطس (7:00 ستاد القاهرة)..

الجولة 33

الزمالك × طلائع الجيش يوم الأربعاء 14 أغسطس ( 4:00 مساء ستاد القاهرة)..

الجولة 34

الزمالك × بلدية المحلة يوم السبت 17 أغسطس (ستاد السويس الجديد)..

مؤجلات الجولة 17

الزمالك × بلدية المحلة يوم الإثنين 15 يوليو (7:00 مساءً ستاد القاهرة)..

مؤجلات الجولة 18

الزمالك × بيراميدز يوم الجمعة 28 يوليو (7:00 مساءً ستاد القاهرة)..

مؤجلات الجولة 19

الزمالك × المقاولون العرب يوم الإثنين 29 يوليو (7:00 مساءً ستاد المقاولون)..

مؤجلات الجولة 22

الزمالك × إنبى يوم الإثنين 5 أغسطس (7:00 مساءً ستاد القاهرة)..

مؤجلات الجولة 23

الزمالك × زد يوم الخميس 8 أغسطس (7:00 مساءً ستاد القاهرة)..