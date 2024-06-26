شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يطلب رسميا تعديل موعد مباراة البنك الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

تقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي للجنة المسابقات بتعديل موعد مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي والمعلن موعدها في الرابعة عصر يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.

وطلب نادي المقاولون العرب لعب المباراة في الخامسة والنصف في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة يوم الجمعة المقبل تصل فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مع زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة.

وأكد نادي المقاولون العرب على أن كل اللوائح وقوانين الاتحاد الدولي تحظر لعب المباريات في مثل هذه الأجواء حفاظا على سلامة اللاعبين وطلب النادي أيضا تعديل موعد مباراة فيوتشر المقرر لها وفق جدول الدوري يوم 6 يوليو لتقام في الخامسة والنصف بدلا من الرابعة عصرا.