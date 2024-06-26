الامارات | هاريس: دبي المكان المثالي للعيش في كل الأوقات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، السويسري هاريس سيفيروفيتش، أنه فخور بموسمه الأول مع الفريق من الجوانب كافة، لافتاً إلى أنه، إلى جانب سعادته - على المستوى المهني - بنتائج الفريق، فإنه يرى أن العيش في دبي زاد سعادته بشكل أكبر.

وقال هاريس لـ«الإمارات اليوم»، إنه كان يعلم تماماً جودة الحياة في الإمارات، موضحاً: «زرت دبي في العديد من المناسبات سابقاً، وكان لدي يقين بأنني سأستمتع هنا، بينما ترسخ ذلك من خلال عيشي فيها خلال الموسم الماضي، حيث إن دبي تعد المكان المثالي للعيش في كل الأوقات، سواء باتخاذي قرار اللعب في دوري أدنوك للمحترفين، أو حتى بعد انتهاء مشواري مع كرة القدم».

وأضاف: «لعبت في العديد من الدول، واستمتعت بتجاربي السابقة، لكن دبي تعد أكثر هدوءاً وتنظيماً من مدريد ولشبونة وإسطنبول، وأسرتي تشعر براحة كبيرة هنا من جميع الجوانب، ونوعية وطبيعة الحياة في الإمارات أفضل بكثير من أي مكان آخر ذهبتُ إليه».

وتحدث النجم السويسري عن حصوله على ثنائية الدوري والكأس مع الوصل في موسمه الأول، وقال: «سأبدأ من نقطة النهاية، وهي الفوز بلقبين مع الوصل، إذ إن الفوز بالثنائية أكد صحة قراري عندما فضّلت الوصل على ثلاثة عروض أخرى من أندية أوروبية، حيث كنت أعلم بأن الوصل من الفرق الكبيرة في الإمارات، وأن إدارة النادي لديها مشروع ترغب في تنفيذه، وهو ما وجدته بالفعل على أرض الواقع».

عائلة واحدة

وأكد هاريس أن «أهم أسباب نجاح الوصل في الموسم المنصرم هو أننا كنا عائلة واحدة في كل شيء، وكان هناك ترابط وتناغم بين جميع العناصر في النادي، بداية من الإدارة مروراً بالجهاز الفني واللاعبين، وصولاً إلى الجمهور الذي كان من أسباب استمرارية النتائج الجيدة للفريق طوال الموسم».

أما بالنسبة إلى أصعب المواجهات التي خاضها الفريق، فقال: «لا يمكن القول إنها مباراة واحدة. وبشكل عام كان هناك العديد من المراحل الصعبة، لأن الموسم طويل، والفريق كان ينافس على جميع البطولات. وأعتقد أن خروجنا من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتلقينا الخسارة الوحيدة في الدوري أمام الوحدة، من اللحظات التي أثبت خلالها الفريق تماسكه، وقدرته على العودة إلى المسار الصحيح، بعدما كان يتوقع البعض أن تتراجع نتائجنا مع أول تعثر».

الاستمرار مع الوصل

أما بالنسبة إلى استمراره مع الوصل في الموسم المقبل، فقال: «عقدي يمتد حتى نهاية موسم 2024-2025، ولن أتردد في الموافقة على تمديده إذا تلقيت عرضاً جديداً من النادي، حيث إنني أشعر بالراحة هنا والسعادة، كما ذكرت».

واختتم تصريحاته بالرد على سؤال حول تقييمه لتجربته مع الوصل، قائلاً: «أنا سعيد جداً بأن أول تجربة لي في الدوري الإماراتي جاءت مع الوصل، بعدما حصلت على ترحيب كبير من النادي والجمهور الذي يعد من العوامل المهمة التي أسهمت في تحقيق الانتصارات والفوز ببطولتين».

. عقدي ممتد حتى نهاية الموسم المقبل، ولن أتردد في الموافقة على تمديده إذا تلقيت عرضاً جديداً من النادي.

. جمهور الوصل من العوامل المهمة التي أسهمت في تحقيق الانتصارات والفوز ببطولتين.