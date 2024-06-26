ملف رياضة الخليج 365.. عقوبات الزمالك.. مواعيد مؤجلات الأهلي.. وتفاصيل اجتماع مجلس لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها عقوبات الزمالك بعد الانسحاب من مباراة القمة، ومواعيد مواجهات الأهلي والزمالك حتى نهاية الموسم، وتفاصيل اجتماع مجلس لبيب.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

الرابطة تصدر رسميًا 4 عقوبات ضد الزمالك بعد إعلانه عدم مواجهة الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها ضد نادي الزمالك بعد إعلانه عدم خوض مباراة الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

15 لقاء.. الرابطة تعلن مواعيد مؤجلات الأهلي والمباريات حتى نهاية الموسم

أعلنت رابطة الأندية المصري جدول مواعيد مؤجلات الأهلي والمباريات حتى نهاية موسم 2023/24 للدوري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الرابطة تعلن مواعيد مؤجلات الزمالك والمباريات حتى نهاية الموسم

أعلنت رابطة الأندية المصري جدول مواعيد مؤجلات الزمالك والمباريات حتى نهاية موسم 2023/24 للدوري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك بشأن استكمال بطولة الدوري

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الثلاثاء، بعد قرار الانسحاب من مباراة الأهلي التي كان المقرر لها اليوم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مجموعة الإثارة.. النمسا تُحدث معجزة وفرنسا تتأهل لدور الـ16 في يورو 2024

انتهت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رغم موافقته ..طرابزون يرفض مشاركة تريزيجيه في الأولمبياد لهذا السبب

قرر نادي طرابزون التركي والذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه عدم مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس مع منتخب مصر الأوليمبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل تحققت مطالب الزمالك الأربعة بإعلان جدول مباريات ومؤجلات الدوري؟

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، جدول مباريات ومؤجلات الدوري المصري حتى نهاية الموسم، عقب انتهاء أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم ولكن رفض الأبيض خوض اللقاء إلا بعد تحقيق مطالبه الأربعة، وانتهى الأمر باعتبار الأهلي فائزا باللقاء 2-0.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مخالفة لائحة".. المقاولون العرب يعلن احتجاجه ويطالب بإعادة مباراة بيراميدز

أعلن نادي المقاولون العرب، في بيان رسمي، التقدم باحتجاج وطلب رسمي، لإعادة مباراته مع بيراميدز، بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزارة الرياضة تكشف حقيقة إجبار نادي الزمالك على مواجهة الأهلي

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، لإجبار نادي الزمالك على خوض مواجهة الأهلي في بطولة الدوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا