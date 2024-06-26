تعرف على حكم مباراة "الحسم" بين سبورتنج وحرس الحدود بالمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم لمباراة سبورتنج و حرس الحدود في الجولة الاخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة لدوري نايل

حيث يستضيف نادي سبورتنج نظيرة حرس الحدود في الخامسة والنصف غدا الثلاثاء علي ستاد حرس الحدود بالاسكندرية .

ووقع اختيار لجنة الحكام علي طاقم تحكيم مكون من :-

محمد عادل حكم ساحة ، احمد توفيق طلب حكم مساعد أول ، هاني عبدالفتاح حكم مساعد ثان ، نادر قمر الدولة حكم رابع

ويحتل فريق حرس الحدود صدارة الدورة الرباعية برصيد ١٠ نقاط

بينما يتواجد سبورتنج في المركز الثاني برصيد ٨ نقاط

ويصعد صاحب المركز الاول عقب نهاية الدورة الرباعية الي الدوري الممتاز