اخبار الرياضه

تعرف على حكم مباراة "الحسم" بين سبورتنج وحرس الحدود بالمحترفين

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم لمباراة سبورتنج و حرس الحدود في الجولة الاخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة لدوري نايل
حيث يستضيف نادي سبورتنج نظيرة حرس الحدود في الخامسة والنصف غدا الثلاثاء علي ستاد حرس الحدود بالاسكندرية .
ووقع اختيار لجنة الحكام علي طاقم تحكيم مكون من :-
محمد عادل حكم ساحة ، احمد توفيق طلب حكم مساعد أول ، هاني عبدالفتاح حكم مساعد ثان ، نادر قمر الدولة حكم رابع

ويحتل فريق حرس الحدود صدارة الدورة الرباعية برصيد ١٠ نقاط
بينما يتواجد سبورتنج في المركز الثاني برصيد ٨ نقاط

ويصعد صاحب المركز الاول عقب نهاية الدورة الرباعية الي الدوري الممتاز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا