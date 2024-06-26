شكرا لقرائتكم خبر إطلالة كريم بنزيما تثير الجدل في المدرج الاتحادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجدد حالة الجدل بين أنصار الاتحاد مع كل ظهور لبنزيما، سواء عن طريق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أو في بعض الفعاليات، مثل زيارته الأخيرة للجزائر، وظهوره في تدريبات محاربي الصحراء.

ويواصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، قضاء فترة الراحة عقب نهاية الموسم، حيث كان قد غاب عن الأسابيع الأخيرة منه بسبب الإصابة.

وعلى إثر تلك الإصابة، طلب بنزيما من إدارة ناديه السماح له بالعودة إلى إسبانيا لاستشارة طبيب ريال مدريد بشأن حالته، بينما خلف هذا الغياب حالة من الجدل بين جماهير «العميد».

وبمظهر جديد ولحية طويلة عن المعتاد، طل بنزيما على متابعيه عبر حسابه على «انستقرام»، ليتسبب مجددا في حالة من الجدل بين جمهور الاتحاد.

ونال الظهور الأخير للمهاجم الفرنسي انتقادات عديدة، من منطلق عدم شعور المشجعين بمدى جديته في العودة واستعادة لياقته ومستواه خلال فترة العطلة الحالية.

لكن، بعض أنصار «العميد» قررت الدفاع عن قائد ريال مدريد السابق، معتبرين أنه تعرض للظلم خلال الموسم الماضي، وأن الفترة المقبلة ستكون بمثابة صفحة جديدة.

وعاش الاتحاد مع مهاجمه المخضرم موسما سيئا للغاية، وخسر كل البطولات، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس في بطولة دوري روشن السعودي، التي حقق النادي لقبها في الموسم الماضي 2022-23.

أرقام بنزيما مع الاتحاد: