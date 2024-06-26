يورو 2024 : أرقام واحصائيات مباراة النمسا وهولندا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب النمسا واحدة من كبرى مفاجأت بطولة يورو 2024 بعدما نجح في الفوز على منتخب هولندا بثلاثة اهداف مقابل هدفين لينجح منتخب النمسا في انهاء الدور الاول متصدرا المجموعة الرابعة متفوقا على منتخب فرنسا الذي جاء ثانيا بالتعادل مع بولندا بينما جاء منتخب هولندا في المركز الثالث .

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للمرة الثانية على التوالي يتأهل منتخب النمسا للدور الثاني في بطولات اليورو حيث سبق له وتأهل ايضا الى الدور الثاني في بطولة يورو 2020 لكنه خسر امام منتخب ايطاليا .

منتخب النمسا حقق الفوز لاول مرة في تاريخه في مباراتين متتاليتين في بطولة كأس اوربا فيما حقق الفوز في اربعة مباريات من اصل اخر ستة مباريات لعبها في الدور الاول .

هدف الهولندي دونيال مارين في مرمى منتخب بلاده بعد خمس دقائق و 48 ثانية هو اسرع هدف ذاتي يسجل في تاريخ بطولات كأس اوربا .

27 هدف ذاتي تم تسجيلهم عبر تاريخ بطولات اليورو منهم 11 هدف تم تسجيلهم في بطولة يورو 2020 بينما تم تسجيل سبعة اهداف ذاتية حتى الان في يورو 2024 .

الخسارة امام النمسا هي اول خسارة لمنتخب هولندا لمباراة في الدور الاول في بطولة كأس اوربا منذ نسخة 2012 عندما خسرالمنتخب الهولندي امام البرتغال بهدفين لهدف وهي ايضا اول خسارة لمنتخب هولندا منذ عام 2004 عندما يسجل هدفين في مباراة واحدة منذ خسارته امام كرواتيا عام 2004 بثلاثة اهداف لهدفين .

الفوز على هولندا في يورو 2024 انهى الهزائم المتتالية التي تعرض لها منتخب النمسا امام منتخب هولندا في البطولات الكبرى والتي بلغت سبعة مباريات وهو اول فوز في مباراة رسمية على المنتخب الهولندي منذ عام 1984 عندما فازت النمسا على هولندا في تصفيات كأس العالم .

وصل عدد اهداف منتخب النمسا في بطولة يورو 2024 الى ستة اهداف وهو اعلى رقم يسجله منتخب النمسا في بطولة كبرى ( كأس العالم او اليورو ) منذ كأس العالم 1978 عندما سجل منتخب النمسا سبعة اهداف .

كودي جاكبو مهاجم منتخب عولندا سجل خمسة من اصل ثمانية اهداف سجلها منتخب هولندا في اخر بطولتين كبيرتين شارك فيهما وهو العدد الاكبر على الاطلاق لاي لاعب هولندي في تاريخ البطولات الكبرى .

مارسيل سابيتزر لاعب منتخب النمسا سجل اول اهدافه في بطولات اليورو بقميص منتخب النمسا بعد عشرة مباريات شارك فيها مع المنتخب النمساوي سدد خلالها 22 تسديدة على مرمى المنتخبات المنافسة .