أول تعليق من جوميز على عدم تجديد عقد عواد مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن أول تعليق من المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، بعد علمه بعدم التجديد لـ محمد عواد حارس الفريق.

وينتهي عقد محمد عواد مع الزمالك يوم 30 يونيو الجاري.

وأشارت التقارير أن أحد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، تحدث مع البرتغالي جوزيه جوميز، وقال له له بأنه من الممكن أن يرحل محمد عواد عن صفوف الفريق نهاية الموسم.

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وتابع التقرري: «أكد جوميز أنه لا يمانع من رحيل عواد، طالما لم بتوصل اللاعب أو النادي لاتفاق، وطلب ضم حارس مرمى جديد، في الموسم المقبل».

يذكر أن نادي الزمالك قد استقر على تجديد عقد محمد صبحي، حارس مرمى القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية، في ظل انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم.

وكان قد انسحب الزمالك من مواجهة الاهلي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز، وأقرت رابطة الأندية بفوز الاهلي بنتيجة 2-0، وخضم 3 نقاط من نادي الزمالك.