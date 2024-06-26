أول تعليق من تريزيجيه بعد رفض طرابزون مشاركته في أولمبياد باريس 2024

علق محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي طرابزون التركي عن موقف ناديه من رفض المشاركة في اولمبياد باريس القادمة.

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قد طلب ضم تريزيجيه لقائمة المنتخب في أولمبياد باريس القادمة، إلا أن مسئولي طرابزون رفضوا طلبه بسبب رغبتهم في تواجد اللاعب بفترة الإعداد للموسم الجديد.

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من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ثلاثي منتخب مصر فوق السن الذين سيضمهم ميكالي لقائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه لن ينضموا لمنتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد باريس بسبب رفض أنديتهم ولأن البطولة ليست في الأجندة الدولية للفيفا”.

وأضاف: “ميكالي مدرب منتخب مصر استقر على ضم الثلاثي محمد عبد المنعم وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، وقد يضم حارس على حساب زيزو وإن كان الأقرب عدم ضم حارس مرمى”.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب الأوليمبي في مجموعة متكافئة نسبيًا والتي تضم منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومنيكان.