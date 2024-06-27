شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 100 ألف دولار لجوزيه جوميز قيمة شهرين من متأخراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو نادى الزمالك 100 ألف دولار قيمة شهرين من المستحقات المتأخرة للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الكروى الأول.

ويتبقي لجوميز قيمة شهر آخر سيتم صرفه فى أقرب وقت، كما حصل المدرب على وعد من مجلس الإدارة بصرف مكافاة التتويج بالكونفدرالية أيضًا فى أقرب وقت.

ويسود اتجاه داخل نادى الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

وعلم ”الخليج 365” من مصادره الخاصة أن اللاعبين يستعدون بشكل طبيعى لخوض مباراة سيراميكا، كما تم إبلاغهم من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز حتى الآن.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك غداً الخميس في مقر النادى لتحديد موقفهم النهائي من خوض مباراة سيراميكا بعد الاعتذار عن مباراة القمة التي كان محدد لها يوم الثلاثاء الماضى على استاد القاهرة، لتمسك مسئولي القلعة البيضاء بطلباتهم الأربعة التي حددوها في البيان الذى أُرسل إلى اتحاد الكرة.