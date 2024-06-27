شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: يوسف أيمن على أعتاب الأهلي وقد يكون الصفقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، من الانضمام إلى النادى الاهلى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "يوسف أيمن على أعتاب الأهلي وقد يكون الصفقة الأولى بعد فشل صفقة بلعيد".

ولعب يوسف أيمن مع نادي الدحيل في الموسم الحالي 2023-24، 24 مباراة بواقع 1881 دقيقة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، وتحصل على 6 بطاقات صفراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.