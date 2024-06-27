منتخب تركيا يسقط التشيك بثنائية ويطيح به خارج يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب تركيا فوزاً مثيراً على حساب نظيره التشيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة القوية التي جمعتهما مساء اليوم في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

بهذه النتيجة تأهل منتخب تركيا للدور ثمن النهائي بعدما إحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل المنتخب التشيكي الترتيب بنقطة واحدة فقط في رصيده.

الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تركيا والتشيك بالتعادل السلبي دون أهداف في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الاوروبية يورو 2024.

سيطر منتخب تركيا منذ البداية على المباراة وفرض ضغطاً هجومياً على التشيك الذي تراجع للدفاع.

حاول المنتخب التركي في أكثر من محاولة خطف هدف التقدم دون جدوى بينما إعتمد المنتخب التشيكي على المرتدات.

وشهدت الدقيقة 20 حصول انتوني باراك لاعب التشيك على البطاقة الحمراء ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

حاول المنتخب التركي استغلال النقص العددي في صفوف التشيك دون جدوى لتنته أحداث الشوط بالتعادل 0-0

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني أكثر إثارة ونية بين المنتخبين خاصة بعدما نجح منتخب تركيا في تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه هاكان تشالهانوجلو في الدقيقة 51.

تحول مسار المباراة بعدما تحرك المنتخب التشيكي للهجوم بحثاً عن إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 66 أحرز توماس سوتشيك هدف التعادل للتشكيل لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة الأخيرة أحرز سيك طوسون هدف الفوز القاتل للمنتخب التركي لتنته المباراة بنتيجة 2-1.