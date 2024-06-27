ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح داخل الجيم.. مرسي يدعم غزة.. وتهنئة حازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متايعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل صالة الجيم.

وقام أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، بنشر صورة له رفقة أحد أصدقائه، من داخل صالة الجيم.

وشارك نجم النادي الأهلي مروان عطية متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات على "إنستجرام"، صورة له أثناء قيامه بالإحماء قبل أحد المباريات مع المارد الأحمر.

ودعم باسم مرسي مهاجم النادي الإسماعيلي، القضية الفلسطينية، من خلال نشر صورة تشير إلى علم فلسطين.

وهنأ نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك حازم إمام، ابنته بعيد ميلادها، من خلال نشر عدد من الصور تجمعهما معاً.

وشارك حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة من داخل صالة الجيم، للمعدات الرياضية قبل أن يبدأ في المران.

كما نشر حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر محمود عبد الرحيم جنش، صورة أثناء تواجده على الشاطئ بمدينة الجونة، خلال معسكر الفريق.

وحرص نجم نادي الزمالك أحمد أبو الفتوح، على مشاركة متابعيه صورة له من أمام سيارته.

وقامت الباراجوانية لاريسا ريكيلمي، مشجعة كأس العالم عام 2010 الشهيرة، للظهور من جديد، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بقميص منتخب باراجوي، لدعم منتخب باراجواي أمام منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا، والتي أقيمت أمس الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لطاقم التحكيم الإسباني بقيادة أليخاندرو مونييز، الذي كان من المقرر أن يدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، خلال قيامه بجولة سياحية في الأهرامات.

أقرأ أيضًا:

مشجعة كأس العالم 2010 تظهر من جديد لتؤازر باراجواي في كوبا أمريكا 2024 (صور)

فيل فودين يغادر معسكر المنتخب الإنجليزي بألمانيا ويعود إلى إنجلترا

"بعد رفض ناديه وجوده معهم".. محمود تريزيجية يوجه رسالة لمنتخب مصر الأولمبي