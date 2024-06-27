الأهلي يطيح بـ بيبو من منصبه واسم مفاجأة بديلًا له

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن نية مجلس إدارة النادي الاهلي، الإطاحة بـ خالد بيبو، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي، من منصبه بداية من الموسم المقبل.

وأوضح صادق بأن الاهلي يبحث عن مدير جديد لتولي المهمة في الموسم المقبل بدلًا من خالد بيبو.

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وأشار صادق خلال تصريحات تليفزيونية بأن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة رشح أحد النجوم السابقين للنادي الاهلي لتولي المنصب في الموسم الجديد.

وأكمل بأن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، رشح إسم عماد متعب نجم الأحمر ومنتخب مصر السابق ليكون خليفة خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي.

وواصل بأن عضو مجلس الإدارة يرى بأن متعب من أهم لاعبي الجيل الذهبي وصاحب شخصية قوية يستطيع التعامل مع نجوم القلعة الحمراء وفرض الانضباط على غرفة خلع الملابس من جديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في الوقت الحالي لمواجهة نظيره فاركو الجمعة المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.