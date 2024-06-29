شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مؤجلات الأهلي فى الدوري المصري الممتاز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، والتي شهدت وجود عدة مباريات مؤجلة يخوضها الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بجانب استكمال مبارياته المتبقية في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري .

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

مواعيد مؤجلات الأهلي

- الأهلي ضد طلائع الجيش، 1 يوليو (الجولة 13)

- الأهلي ضد بيراميدز، 12 يوليو (الجولة 14)

- مودرن فيوتشر ضد الأهلي، 16 يوليو (الجولة 17)

- المصري ضد الأهلي، 26 يوليو (الجولة 18)

- الأهلي ضد سيراميكا، 29 يوليو (الجولة 19)

- الأهلي ضد المقاولون العرب، 4 أغسطس (الجولة 23)

- سموحة ضد الأهلي، 8 أغسطس (الجولة 24)

- الأهلي ضد زد، 11 أغسطس (الجولة 25)

مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم

-الأهلي ضد الداخلية، 4 يوليو (الجولة 29)

-الأهلي ضد طلائع الجيش، 8 يوليو (الجولة 30)

-بيراميدز ضد الأهلي، 22 يوليو (الجولة 31)

- الأهلي ضد البنك، 1 أغسطس (الجولة 32)

- إنبي ضد الأهلي، 14 أغسطس (الجولة 33)

- الأهلي ضد مودرن فيوتشر، 17 أغسطس (الجولة 34)