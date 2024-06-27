على غرار الاهلي.. بيراميدز يصطدم بـ منتخب مصر الأولمبي قبل أولمبياد باريس

كشفت تقارير إعلامية عن أزمة جديدة يواجهها المنتخب الأولمبي، قبل انطلاق بطولة أولمبياد باريس 2024، برفض ناديي بيراميدز والاهلي انضمام لاعبيها إلى المعسكر.

وأوضحت بعض التقارير الإعلامية أن الاهلي وبيراميدز رفضا السماح للاعبين أحمد نبيل كوكا لاعب الأحمر وإبراهيم عادل ومحمود صابر لاعبي السماوي بالانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي 5 يوليو المقبل.

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وأشارت التقارير بأن الاهلي يرفض السماح لأي لاعب من اللاعبين الكبار الانضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي في حال اختيار أحدهم قبل 22 يوليو.

ويرفض الاهلي، غياب أي لاعب للانضمام للمنتخب الأولمبي قبل خوض مواجهة بيراميدز الثانية في مسابقة الدوري المصري الممتاز خاصة في ظل المنافسة بين الفريقين على الصدارة.

ومن المقرر أن ينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر بداية من 5 يوليو المقبل في برج العرب قبل السفر لفرنسا لخوض وديتين.

ويغادر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 يوليو المقبل حيث تنطلق مسابقة كرة القدم في الأولمبياد يوم 24 يوليو ويقع منتخب مصر بجوار كل من إسبانيا وأوزباكستان والدومنيكيان.