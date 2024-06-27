شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طارق الوحش نجم الإسماعيلى السابق والجنازة من مسجد المطافى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

غادر عالمنا منذ قليل طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق ووالد عمر الوحش لاعب الاتحاد السكندري بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد من مسجد المطافي بالإسماعيلية عقب أداء صلاة الظهر .

وكتب حساب النادي الاسماعيلي الرسمي على فيس بوك: ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».