شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يستعد للظهور الأخير بعد انهاء التعاقد مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي للظهور الأخير مع المارد الأحمر أمام فاركو غداً بالدوري حال دخوله قائمة الفريق لهذه المباراة بعدما أنهى مسئولو النادي إجراءات إنهاء عقد اللاعب بنهاية يونيو الجاري حيث تم رفض فكرة تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات ومفاوضات بين الأهلي ووكيل أعمال المهاجم الفرنسي تم خلالها الإتفاق على جميع تفاصيل إنهاء العقد وحصول المهاجم الفرنسي على جميع مستحقاته المالية ومكافآته دون تأخير ليُسدل الستار عن مشوار اللاعب الذي إنتقل للأهلي الصيف الماضي في صفقة إنتقال حر عقب انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

هذا وأعاد مسئولو النادي الأهلي فتح ملف التعاقد مع يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كونه أحد الحلول المطروحة لتدعيم دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما بعد ضياع صفقة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، والذي انضم مؤخرا إلى نادي سانت تروند البلجيكي.

ويلقى ملف التعاقد مع يوسف أيمن لتدعيم دفاع الأهلي قبولا داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ولكنه لا يعد الخيار الأول أمام مارسيل كولر المدير الفني الذي يضع أسماء أخرى كأولوية لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر، لاسيما وأنه يطلب التعاقد مع ثنائي لتدعيم قلب دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، في ظل النقص العددي الذي يواجه الفريق الأحمر بالخط الخلفي في الموسم الحالي.

ورغم أن الأهلي سبق وقرر التراجع عن صفقة مدافع الدحيل، إلا أن فشل صفقة بلعيد جعل الأهلي يُعيد التفكير في ضم يوسف أيمن.

وعانى الأهلي من غيابات كثيرة في الموسم الحالي على مستوى قلب الدفاع، بسبب كثرة إصابات محمود متولي ومن بعده ياسر إبراهيم بخلاف عدم قناعة كولر بإمكانيات خالد عبد الفتاح، ودخل أكثر من اسم دائرة المرشحين لتدعيم الدفاع، مثل محمد إسماعيلي ومصطفى العش ثنائي زد وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي ومعهم يوسف أيمن.