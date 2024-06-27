يورو ٢٠٢٤: أرقام وإحصائيات مباراة بلجيكا و أوكرانيا وتأهل الشياطين الحمر

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور الثاني لبطولة يورو ٢٠٢٤ بعد تعادله السلبي الصعب مع منتخب أوكرانيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الخامسة لبطولة يورو ٢٠٢٤ .

تأهل منتخب بلجيكا جاء في المركز الثاني للمجموعة بعد نجاح منتخب رومانيا في اقتناص الصدارة ليجد منتخب بلجيكا نفسه في مواجهة صعبة للغاية امام منتخب فرنسا في الدور ثمن النهائي .

ارقام

بنهاية مباريات المجموعة الخامسة لبطولة يورو ٢٠٢٤ فهي المجموعة الوحيدة في تاريخ اليورو التي شهدت تحقيق كل منتخب لفوز واحد وتعادل واحد وهزيمة واحدة .

منتخب أوكرانيا اصبح اول منتخب في تاريخ بطولات اليورو الذي استطاع ان يجمع أربعة نقاط في الدور الأول لكنه رغم ذلك احتل المركز الرابع في المجموعة وخرج من الدور الأول.

منتخب بلجيكا فشل في التسجيل في أربعة مباريات من أصل اخر خمسة مباريات لعبها في البطولات الكبرى ( كأس العالم أو اليورو ) حيث حقق فوزا وهزيمتين وتعادلين وقبل هذه المباريات الخمس كان قد حقق الفوز في تسعة مباريات متتالية في البطولات الكبرى وسجل ٢٣ هدفا .

حافظ منتخب أوكرانيا على أرقامه السلبية في البطولة الأوربية بعدم التسجيل في تسعة مباريات و تسجيل هدفين في مباراة واحدة ( خمس مباريات )واخيرا الفشل في التسجيل في مباراتين وتسجيل هدفين في المباراة الثالثة .

المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فشل في التسجيل في اخر خمس مباريات في مرحلة المجموعات في البطولات الكبرى سدد خلالها ١٥ تسديدة على مرمى المنافسين وفي المقابل كان في المباريات الخمس السابقة لها قد سجل سبعة أهداف من أصل ١١ تسديدة على المرمى.

الجناح البلجيكي دوكو نجح في تحقيق ٢٦ مراوغة ناجحة خلال المباريات الثلاث في مرحلة المجموعات لبطولة يورو ٢٠٢٤ وهو ثاني أعلى عدد من المراوغات الناجحة في تاريخ اليورو بعد النجم الفرنسي السابق فرانك ريبيري في بطولة يور ٢٠١٢ حيث كات قد قام ب ٣٢ مراوغة ناجحة.

ثنائي منتخب بلجيكا كيفين دي بروين و روميلو لوكاكو وصلا إلى مباراتهما الدولية رقم ٢٥ في البطولات الكبرى ( كأس العالم أو اليورو ) ليعادلا رقم حارس بلجيكا وريال مدريد الأسباني تيبو كورتوا والذي يملك نفس الرقم .