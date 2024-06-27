شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يستفسر من كولر عن سبب تجميده رغم اجتهاده فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

استفسر كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي من الجهاز الفني عدم تجميده وابتعاده عن المشاركة في المباريات رغم إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي، وعدم وجود بديل يجيد اللعب بالقدم اليسرى ويلعب في الجبهة اليسرى كمركز أساسي بخلاف الدبيس.

واضطر مارسيل كولر لتوظيف كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ إصابة علي معلول، ويتجاهل منح الفرصة لكريم الدبيس، وهو ما أثار حفيظة اللاعب.

ويرغب الدبيس في معرفة الأسباب التي تمنعه من المشاركة في المباريات لعلاج النواقص التي يعاني منها ويدخل حسابات الجهاز الفني مجددا.

ويؤدي كريم الدبييس بشكل جيد في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة من أجل دخول حسابات كولر والمشاركة في مباريات فريقه.