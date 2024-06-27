تحرك عاجل من اتحاد الكرة بخصوص لجنة الحكام بعد القرارات المثيرة للجدل

تحرك مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل عاجل بخصوص لجنة الحكام بعد القرارات المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري.

وطلب اتحاد الكرة من فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أحدثت ضجة وجدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد شكاوى الأندية بالتحقيق فيها.

وتقدم عدد من أندية الدوري المصري الممتاز على رأسهم الاهلي والزمالك، بشكاوى بسبب أخطاء التحكيم التي حدثت في مبارياتهم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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وعقد اتحاد الكرة اجتماعًا في مقره، أمس الأربعاء، وقرر على إثره تكليف بيريرا بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.