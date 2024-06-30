يورو 2024.. اسبانيا تخشى مفاجآت أمم أوروبا أمام جوجيا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب كولن مواجهة بين إسبانيا وجورجيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، المقامة حاليا في ألمانيا.



ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وجورجيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على شاشة بي ان سبورت ماكس 2.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق فوز رائع في بداية مشواره على حساب كرواتيا 3-0، قبل أن يفوز على إيطاليا وألبانيا 1-0.



على الجانب الآخر، حقق منتخب جورجيا تأهلا تاريخيا لدور الستة عشر في أول ظهور له في تاريخه بالبطولة، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة والتي ضمت البرتغال وتركيا والتشيك.

و خسر الفريق 1-3 أمام تركيا، قبل التعادل مع التشيك 1-1، ثم الفوز التاريخي على البرتغال 2-0، وهو الفوز الأول في تاريخ المنتخب الجورجي بالبطولة.