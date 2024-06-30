إعلان جوائز وتوصيات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 46 والتجارب النوعية

ياسر رشاد - القاهرة -

"الطاحونة الحمراء" يحصد المركز الأول بمهرجان فرق الأقاليم و"الحضيض" الثاني و"السد" الثالث

"كاسبر" أول مهرجان التجارب النوعية يليه "ليلة القتلة" و"بنت القمر"

على مسرح السامر بالعجوزة، ووسط إقبال وحضور غفير للجمهور، أسدل الستار مساء السبت، على فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته ال 46، التي أقيمت برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ 8 يونيو الحالي على مسرحي السامر، وقصر ثقافة روض الفرج، وشهد الحفل الختامي إعلان جوائز مهرجان فرق الأقاليم ومهرجان التجارب النوعية.

شهد حفل الختام حضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير، مدير عام المسرح، ولفيف من المسرحيين والنقاد والفنانين والإعلاميين وقيادات هيئة قصور الثقافة وأعضاء لجنتي التحكيم، وسط حضور وتغطية لوسائل الإعلام المتنوعة.

واستهلت الفعاليات ببهو المسرح بعرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية وقدمت فقرة التنورة علي آلات المزمار والطبول.

وبدأت فقرات الحفل الذي قدمته الفنانة وفاء الحكيم، بالسلام الجمهوري، أعقبه استعراض "المسرح للجمهور" بمشاركة فرقة بورفؤاد، أشعار أحمد رجب، ألحان زياد هجرس، استعراضات عمرو عجمي، فيديو ماكينج محمد البدري، إضاءة مايكل يعقوب، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية.

نتائج المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

جوائز العروض:

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان فرق الأقاليم المسرحية عن جوائز أفضل العروض المسرحية بالمهرجان، وحصد المركز الأول "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، والثاني "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، والثالث "السد" لفرقة قومية البحيرة، والرابع "اللعبة" لفرقة قومية سوهاج، ورأت اللجنة ترشيح العروض الأربعة لتمثيل الهيئة العامة لقصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته المقبلة.

أفضل أشعار:

المركز الثالث: طارق علي عن عرض "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية

المركز الثاني: مسعود شومان عن عرضي "الثأر ورحلة العذاب" لقومية المنصورة و"الحياة حدوتة" لبيت ثقافة بور فؤاد

المركز الأول: أحمد زيدان عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

أفضل موسيقى:

المركز الثالث: مناصفة بين بهاء صبحي عرض "اللعبة" لفرقة قومية سوهاج، محمد البرماوي عرض "ملحمة السراب" لفرقة قومية الشرقية

المركز الثاني: رفيق يوسف عن عرض "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية

المركز الأول: زياد هجرس عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

أفضل ملابس:

المركز الثالث: نهاد السيد عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

المركز الثاني: شادى قطامش عن عرض "مريد" لفرقة قومية قنا

المركز الأول: أحمد عبد العزيز عن عرض "يا عزيز عيني" لفرقة المركز الثقافي بطنطا

أفضل إضاءة:

المركز الثالث: إسلام أبو عرب عن عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الثاني: أحمد طارق وجاسر الفرن عن عرض "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

المركز الأول: أحمد أمين عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

أفضل ديكور:

المركز الثالث: فاطمة أبو الحمد عن عرضي "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، و"اللعبة" لفرقة قومية سوهاج

المركز الثاني: هنا عادل عن عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الأول: أحمد عبد العزيز عن عرض "يا عزيز عيني" لفرقة المركز الثقافي بطنطا

أفضل تأليف:

المركز الثاني: إسراء محبوب عن عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الأول: محمد علي إبراهيم عن عرض "دوار بحر" لفرقة عين حلوان

أفضل استعراض:

المركز الثالث: إبراهيم كابو عن عرض "يا عزيز عينى" لفرقة المركز الثقافي بطنطا

المركز الثاني: شريف مبارك عن عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الأول: محمد بحيري عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

أفضل تمثيل:

نساء:

المركز الثالث: مناصفة بين يوستينا هاني عن دورها في عرض "كيد البسوس" لفرقة بيت ثقافة سمالوط، مارينا أمير عن دورها في عرض "يا عزيز عيني" لفرقة المركز الثقافي بطنطا

المركز الثاني: مناصفة بين مشيئة رياض عن دورها في عرض "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، نور رامز عن دورها في عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الأول: رنا خالد عن دورها في عرض "ملحمة السراب" لفرقة قومية الشرقية

رجال:

المركز الثالث: محمد بحيري عن دوره في عرض "الثأر ورحلة العذاب" لفرقة قومية المنصورة

المركز الثاني: مناصفة بين زياد عباس عن دوره في عرض "ابن الاية" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد، محمد أمين عن دوره في عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

المركز الأول: محمد نصر عن دوره في عرض "دوار بحر" لفرقة عين حلوان

أفضل إخراج:

المركز الثالث: مناصفة بين مارك صفوت عن عرض "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، محمد عفيفي عن عرض "السد" لقومية البحيرة

المركز الثاني: حسام التوني عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

المركز الأول: إبراهيم الفرن عن عرض "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

جوائز لجنة التحكيم الخاصة:

-عرض "كيد البسوس" لفرقة بيت ثقافة سمالوط لخصوصية العرض.

-الأداء الجماعي لعرض "ابن الايه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد

ومنحت لجنة التحكيم جوائز التميز كالتالي:

-"محمد نصر" عازف الكلارينت، والممثل "رافي مجدى"، و"سامح عثمان" عن الإعداد، و"محمد عاصم" التأليف الموسيقى والألحان عن عرض "ابن الاية" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد

-الفنان "يوسف النقيب"، "إيمان فؤاد" عن الغناء المسرحي عن عرض "طبيب رغم أنفه"

-الفنان "محمد فريد"، والفنانة "ميريهان علي"، و"هدير طارق" في الغناء والعزف، والفنان "أحمد عمار"، والتدقيق اللغوي "د. مدحت عيسى" عن عرض "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

-"كيرلس ظريف" عن المكياج، والتمثيل "مصطفى غانم" عن عرض "التحول" لفرقة قصر ثقافة ابنوب المسرحية.

كما منحت اللجنة أيضا جوائز تميز لكل من "كلارا مينا" عن دورها فى عرض "جميلة" لفرقة قومية بورسعيد، "أحمد عفيفى" عن الإعداد الموسيقى لعرض "يا عزيز عينى" لفرقة المركز الثقافي بطنطا، "سيد ابو خزيمة" عن دوره فى عرض "السد" لقومية البحيرة، "رولا خالد" عن دورها في عرض "ملحمة السراب" لفرقة قومية الشرقية، "جانا الحسيني" في الغناء والتمثيل عن عرض "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد المسرحية، "جيهان رجب" عن دورها فى عرض "مركب بلا صياد" لفرقة قومية الفيوم، "مصطفى عسكر" عن دوره في عرض "دوار بحر" لفرقة عين حلوان، التميز في الأداء الحركي عن عرض "آه يا ليل يا قمر" لفرقة قومية أسوان، "عبد الرحمن بودا" عن دوره في عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية، "كرستينا ماهر" عن دورها في عرض "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة قصر ثقافة ديروط، "محمود محمد سيد" عن الإعداد في عرضي "التحول ومتلازمة الذاكرة الزائفة"، والفنان "رجب عبد النبي"، والفنانة "ريتا يونان" عن دورهما في عرض "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة قصر ثقافة ببا، "أحمد فتحي" تصميم ماسكات، "أحمد خالد" تصميم دعايا عن عرض "إلكترا" لفرقة قومية القاهرة.

توصيات مهرجان فرق الأقاليم:

أشادت لجنة التحكيم بجهد المنظمين وأعلنت توصيات المهرجان وجاءت كالتالي:

- كان ومازال مثيرًا حجم المشاركة الذي تمثل في مهرجان مسرحي لم يقل عن 26 عرضا مسرحيا شغلت 15 ليلة عرض، وهو وإن ندر توفره لمهرجان على المستوى الكمي، إلا أنه يثير العديد من الأسئلة حول استحقاقات فنية من جانب أو جغرافية من جانب آخر، وصلت لمسائلة المنطلقات والفلسفة التي ارتكزت عليها الثقافة الجماهيرية منذ لحظة التأسيس، وهي مسألة لن تحسمها لجنة تحكيم ولا يقع ضمن نطاق تخصصها حسمها، فإن تكن لجان التأهيل للمشاركة في المهرجان وضعت تلك المعايير في عملها بدرجة أو بأخرى، وهو أمر يمكن تفهمه، فإنه لم يكن المعيار الذي استندت إليه لجنتنا في عملها.

ومع ذلك فإنه على المستوى الكيفي عدد العروض يمثل نسبة معقولة من العروض المتنافسة، وصل بعضها لمستوى التميز الفني، يجب أن تتاح لها فرص لمزيد من العروض من خلال آليات وبروتوكولات التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وهيئات الإنتاج المسرحي الأخرى.

وكانت نقطة قوة تنوع القضايا التي تناولتها عروض المهرجان والأساليب الفنية التي تبنتها الفرق في التعامل مع تلك القضايا، والرغبة في الخروج من شبح التنميط بملامح العرض المسرحي نتاج قصور الثقافة، لكن تلك الرغبة ذاتها جعلت الهرولة خلف الجديد والمغامر أسرع من إيقاع ضبط الادوات المؤهلة لتبني هذا الشكل أو القالب الفني، من ذلك الانحياز الواضح للموزيكال دون إعداد العدة الكافية لارتياد مجاهله في كثير من الأحيان.

- نقطة لافتة تحسب لكثير من الفرق التفريق بين التصميم والتنفيذ، التصور والتدريب، لقد كان واضحًا وجود مصمم لعنصر ومنفذ له في بعض جوانب العرض المسرحي، وهو ما يشف عن نضج فني، وثقة بالذات.

- أنهكت العروض اللجنة إخلالًا بعدم الالتزام بزمن العرض المسموح به وفقًا للائحة المهرجان، لائحة لم تضعها اللجنة ولم تلتزم بها معظم الفرق.

- المواد الدعائية المتعلقة بالعروض جزء من العرض، ويجب أن تتوافر على تناسب بين القيمة الجمالية والقيمة الوظيفية؛ وحين يتغلب الاهتمام الجمالي في بعض الأحيان على الجانب الوظيفي، لن يكون واضحًا آنذاك اسم الممثل والشخصية التي يقوم بها.

- الإشارة للمصدر الأصلي الذي تم استلهامه في العمل الفني المقدم في المهرجان، ويجب أن تكون واضحة ولائقة، وعلى الوثائق مثلما هي على خشبة المسرح.

- تأمل اللجنة أن يمتد بأعضائها ليوم يسمح لها الواقع المسرحي بعدم ذكر توصية حول الاهتمام بصحة وسلامة اللغة العربية ويبدو أن هذا الأمل قد صار غير بعيد.

- توصي اللجنة بإتاحة مزيد من الفرص لتقديم العروض المتميزة لأكثر من ليلة عرض وتدعيم فرص من هذا النوع.

- توصي اللجنة بإتاحة مزيد من الفرص للتدريب والتطوير لعناصر مميزة من الفرق في ورش مجمعة.

جوائز مهرجان التجارب النوعية وشارك به عدد 14 فرقة مسرحية:

أفضل عرض:

منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لعرض "كلوز آب" لفرقة قصر ثقافة بلوكلي

المركز الثالث: عرض "بنت القمر" فرقة قصر ثقافة المحمودية

المركز الثاني: عرض "ليلة القتلة" فرقة قصر ثقافة الأنفوشي

العرض الأول: "كاسبر" فرقة قصر ثقافة الأنفوشي، ورشحته اللجنة لتمثيل الهيئة في المهرجان القومي للمسرح المصري.

أفضل أشعار:

المركز الثالث: الشاعر محمد أبو أحمد عن عرض "انتحار مؤقت" لفرقة مركز إبداع دمنهور

المركز الثاني: الشاعر جابر بسيوني عن عرض "كلوز آب" لفرقة ثقافة بولكلي

المركز الأول: الشاعر محمد مخيمر عن أشعار عرض "بنت القمر" فرقة قصر ثقافة المحمودية

أفضل موسيقى وألحان:

المركز الثالث: محمد عصام عن عرض "كلوز آب" فرقة قصر ثقافة بولكلي

المركز الثاني: إسلام يوسف عن عرض "انتحار مؤقت" فرقة مركز إبداع دمنهور

المركز الأول: عاصم علاء عن عرض "بنت القمر" لفرقة قصر ثقافة المحمودية

أفضل إضاءة:

ـ المركز الثالث: عمرو جلال عن عرض "بنت القمر" لفرقة قصر ثقافة المحمودية

المركز الثاني: أحمد طارق عن عرض "كاسبر" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

المركز الأول: إبراهيم الفرن عن عرض "الدخان" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

أفضل ديكور:

المركز الثالث: مازن الصواف عن عرض "القبعة والنبي" لفرقة قصر ثقافة بورسعيد

المركز الثاني: دنيا عزيز عن عرض "كاسبر" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

المركز الأول: نور جمعة عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

أفضل ممثلة:

المركز الثالث: مناصفة بين سامية جمال عن دور "بهية" في عرض "كلوز آب" لفرقة قصر ثقافة بولكلي، وهالة فؤاد عن دور "الأم" في عرض "بنت القمر" لفرقة ثقافة المحمودية.

المركز الثاني: يارا حسام عن دور "بيبا" في عرض "ليلة القتلة" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

المركز الأول: إسراء هنيدي عن عرض "بنت القمر" لفرقة قصر ثقافة المحمودية

أفضل ممثل:

المركز الثالث: مناصفة بين سامح رخا عن دور "المحامي" ومحمود إسماعيل عن دور "الطبيب" في عرض "بنت القمر" لفرقة ثقافة المحمودية

المركز الثاني: مناصفة بين مروان محمود عن دور "المدير" في عرض "كاسبر" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، وأحمد صدام عن دور "لالو" في عرض "ليلة القتلة" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

المركز الأول: محمد صلاح عن دور "كاسبر" عن عرض "كاسبر" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

أفضل مؤلف:

المركز الثاني: الكاتب محمد السوري عن نص "بنت القمر" لفرقة قصر ثقافة المحمودية

المركز الأول: الكاتب مجدي الحمزاوي عن نص "ضفاير" لفرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة

أفضل مخرج:

المركز الثالث: محمد الحداد عن عرض "بنت القمر" لفرقة قصر ثقافة المحمودية

المركز الثاني: إبراهيم أحمد عن عرض "ليلة القتلة" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

المركز الأول: أشرف علي عن عرض "كاسبر" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

كما منحت اللجنة شهادات التميز لبعض العناصر الفنية المختلفة والموهوبة وهي كالتالي:

1ـ حازم محسن في الغناء والتمثيل عن دور "زعبلة" في عرض "شهرزاد" فرقة قصر ثقافة روض الفرج

2ـ رشا فتحي في الغناء والتمثيل عن دور "شهرزاد" في عرض "شهرزاد" فرقة قصر ثقافة روض الفرج

3ـ الطفل فارس فياض عن دور "الصبي" في عرض "كاسبر" فرقة قصر ثقافة الأنفوشي

4ـ جنى سامح عن دور "رقم1" في عرض "ضفاير" فرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة

5ـ مريم سامح عن دور "مريم" في عرض "انتحار مؤقت" فرقة مركز الإبداع دمنهور

6ـ شهادة تميز لعرض "شهرزاد" لفرقة قصر روض الفرج

توصيات مهرجان التجارب النوعية:

- لاحظت لجنة التحكيم أن هناك نسبة كبيرة من عروض المهرجان لا تنتمي لفكرة التجارب النوعية التي تأسست على الخروج إلى فضاءات مغايرة من مسرح العلبة، إلى فضاءات مختلفة، والتي جنحت بل تم التعامل معها على أنها نفس عروض فرق الأقاليم التي تقام على خشبات مسرح العلبة، واذ تؤكد اللجنة أن فلسفة عروض التجارب النوعية تعتمد علي شقين أساسين وهما:

أولا: على مستوى المكان الخروج إلى فضاءات مسرحية مغايرة "أماكن مفتوحة، أماكن أثرية، مقاهي، قاعات بجميع أشكالها".

ثانيا: على مستوى الدراما حال تقديم العرض على خشبة مسرح علبة أن تكون تجربة مختلفة مثل "تقديم عرض حركي، راقص، غنائي، طقسي، مسرحة رواية، مسرحة القصة، مسرحة الشعر" على أن تكون الرواية أو القصة أو الشعر لم يتم مسرحته من قبل.

- على الإدارة العامة للمسرح أن تضع شروطا صارمة في بداية الموسم القادم حال تغيير في المشروع المقدم يتم حرمانه من التحكيم وتكتفي بأن تتابعه إنتاجيا

- لاحظت اللجنة أن هناك عروضا بها مغامرة فنية رائعة وبها عناصر متميزة من الشباب أو قدامى الممثلين

- توصي اللجنة بأن يتم وضع تعاقد في الميزانية لمصمم الإضاءة، ولدى الهيئة العديد من فناني مصممي الإضاءة المحترفين والذين يشكلون داعما للحركة المسرحية في الأقاليم وعلى المستوى الاحترافي والدولي أيضا

- توصي اللجنة بضرورة مراجعة جميع البانفلتات قبل العرض حتى يتم الحد من استخدام المصطلحات المغلوطة والملتبسة التي أحدثت توهة من المصطلحات خاصة "بالسينوغرافيا، الإعداد، الدراما تورجي، الاستعراضات، الكيروجراف، الإعداد الموسيقي، التأليف الموسيقي".

فقرة التكريمات:

كرم مهرجان فرق الأقاليم المسرحية أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، كما كرم المهرجان الشاعر والكاتب الصحفي يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان، والمخرج محمد جابر مدير مسرح السامر.

بالإضافة إلى تكريم بعض المخرجين المسرحيين وفناني الثقافة الجماهيرية ومنهم أسماء المخرجين الراحلين محمد لبيب وعادل شاهين وعبد المنتصر فؤاد مصطفى وسرور نور وفوزي فوزي، إلى جانب تكريم المخرجين أحمد البنهاوي رشدي إبراهيم، وعبد المقصود محمد غنيم وأحمد عبد الجليل.

وكرم مهرجان الأقاليم العديد من الأسماء التي ساهمت في تنفيذه بمجهود واضح من المديرين والفنانين، وقدم شكر وتقدير لمهندسي الإدارة الهندسية وتسلم التكريم عن فريق العمل بهاء صلاح، وتم تكريم المصورين تامر النطاط من إدارة الإعلام، وهتان عبد العظيم وشريف رضا من إدارة السينما ومحمد الشحات مدير قصر ثقافة روض الفرج، الناقد الشاعر محمود الحلواني، المخرج عمرو عجمي، ودعاء حسن مدير المكتب الفني بإدارة المسرح، ومصمم الإضاءة مايكل يعقوب، والفنان أحمد نور الدين مدير إدارة الديكور بإدارة المسرح.

هذا وقد كرم مهرجان التجارب النوعية لجنة التحكيم التي تكونت من الناقد والكاتب يسري حسان رئيس لجنة التحكيم، الكاتب سعيد حجاج، الكاتب والمخرج شاذلي فرح، الموسيقي والملحن حازم الكفراوي، مهندسة الديكور سارة توفيق، مقررة اللجنة أمل إبراهيم.

حضر الحفل عمرو فرج، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، الفنان حمدي الوزير، ونخبة من الإعلاميين والمسرحيين.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ومهرجان التجارب النوعية نظما بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وتضمن مهرجان التجارب النوعية 14 عرضا مسرحيا، بينما تضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية 26 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، وصاحبه إصدار نشرة يومية.