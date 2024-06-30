3 لاعبين يمثلون دوري روشن في يورو 2024.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الثنائي الإسباني إيمريك لابورت نجم النصر، وناتشو فيرنانديز المنضم حديثا للقادسية، لمواجهة صعبة ضد منتخب جورجيا مفاجأة البطولة، والذي كان قد تغلب على البرتغال في ختام دور المجموعات.



وتشهد المباراة مواجهة بين الثنائي الإسباني في الدوري السعودي، ضد مدافع الأخدود، سولومون كفاركفيليا، والذي كان نجم مباراة منتخب جورجيا ضد كريستيانو رونالدو ورفاقه.

وتأهل 11 لاعبا ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مع منتخبات بلادهم إلى الدور ثمن النهائي، بينما غادر 4 لاعبين فقط يلعبون في مسابقة روشن، من دور المجموعات.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البحارة ونادي النصر السعودي، قائمة لاعبي "روشن"، مع زميليه بالفريق الأصفر، الفرنسي نجولو كانتي، الإسباني أيمريك لابورت.

ويعد البرتغالي روبن نيفيز هو اللعب الوحيد من صفوف الهلال، وتضم القائمة كل من، الروماني نيكولاي ستانسيو من ضمك، الهولندي جورجينو فينالدوم من الاتفاق، البلجيكي كاراسكو من نادي الشباب.

وأيضاً، التركي ديميرال لاعب الأهلي، الحارس البلجيكي كاستيلس من القادسية، وثنائي فريق الأخدود، الجورجي كفيركفيليا و الروماني بوركا.

