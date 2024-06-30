فيديو.. الأرجنتين بالعلامة الكاملة على حساب بيرو بكوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على نظيره منتخب بيرو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل ليحقق العلامة الكاملة.



أحرز هدفي المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 47 و86 من عمر الشوط الثاني، فيما ودع منتخب بيرو البطولة بعد حصوله على نقطة وحيدة متذيلا بها ترتيب المجموعة الأولى.



وكان قد أعلن بابلو ايمار، مساعد مدرب المنتخب الأرجنتيني، وخورخي فوساتي، مدرب منتخب بيرو، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

تفاصيل إصابة ميسي وموعد عودته

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، الجمعة، قد أظهرت التشخيص النهائي لإصابته.

وكان الجهاز الفني للأرجنتين قد أعلن أن ميسي لن يلعب ضد بيرو بسبب الإصابة، ولم يؤكد أن اللاعب قادر على استكمال البطولة مع راقصي التانجو.

فيديو..أهداف فوز الأرجنتين