مصر تحصد لقب بطولة إفريقيا البارالمبية لدراجات المضمار ب23 ميدالية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز مصر للدراجات بلقب بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار، بعد تصدر لاعبي الفراعنة ترتيب ميداليات سباقات المضمار والتي أقيمت اليوم وأمس على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة.

وحصد منتخب مصر 23 ميدالية متنوعة بواقع 12 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، تصدر بهم الفراعنة جدول ميداليات بطولة المضمار.

وفي سباقات اليوم فاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية لسباق السرعة 200 متر، فيما فاز منتخب نيجيريا بالميدالية الفضية.

وفي سباقات السرعة بمختلف الفئات رجال وسيدات حصد منتخب مصر 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية، وميدالية برونزية واحدة.

وفي نفس السابقات فاز منتخب كينيا بميدالية ذهبية وأخرى فضية، بجانب ميدالية برونزية مع منتخب موريشيوس، وفاز منتخب المغرب بميدالية ذهبية، وتوج منتخب نيجيريا بميدالية برونزية.

وضمت منافسات أمس وفي سباقات المطاردة الفردية فاز منتخب مصر بـ 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية.

فيما فاز منتخبي كينيا والمغرب بميدالية ذهبية لكل منهما، وفاز منتخبي نيجيريا وكينيا بميدالية فضية لكل منهما، وتوج منتخبي كينيا والمغرب بميدالية برونزية لكل منهما.

وفي سباق السكراتش فاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية، وتوج منتخب كينيا بالميدالية الفضية، وحصد منتخب المغرب الميدالية البرونزية

من جانبه أشاد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي بالمستوى القوي لسباقات بطولة المضمار، مشيرا إلى أن قوة المنافسات في هذه السابقات عكست التطور الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات.

وأثنى عزام على فوز لاعبي منتخب مصر بلقب بطولة المضمار، موجها الشكر للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم على ما بذلوه من جهد خلال منافسات سباقات المضمار.