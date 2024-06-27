روديجر مهدد بالغياب عن منتخب ألمانيا في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - بات أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد الإسباني، مهددًا بالغياب عن منتخب بلاده ألمانيا، في المباراة أمام الدنمارك في يورو 2024.

وضرب منتخب ألمانيا موعدًا مع الدنمارك في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وتدرب روديجر منفردًا على هامش تدريبات منتخب ألمانيا، اليوم الخميس، حيث يُعاني من شد في الفخذ.

وعانى روديجر من تلك الإصابة في نهاية المباراة التي انتهت بتعادل بلاده مع سويسرا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتبقى معرفة موقف روديجر من المشاركة في تدريبات ألمانيا، غدًا الجمعة، لمعرفة موقفه من مواجهة الدنمارك، يوم السبت، في يورو 2024.

جدير بالذكر أن جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، سيغيب عن مباراة الدنمارك في دور الـ16، بسبب تراكم البطاقات الصفراء