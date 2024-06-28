الخطيب يحسم مصير معلول مع الاهلي

أوضح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، حسم مصير التونسي علي معلول مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ويعاني علي معلول في الوقت الحالي من إصابة بقطع في وتر أكيلس، علمًا بأن عقده مع الاهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشار عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الهدف» على قناة «أون تايم سبورتس 2» إلى أن تجديد عقد علي معلول، هو أولوية لدى إدارة النادي الاهلي تقديرًا لما بذله مع الفريق خاصة أن إصابته ستصعب عملية الحصول على عقد احترافي مناسب.

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وأكد أن محمود الخطيب، أمر بتجديد عقد معلول لمدة موسم واحد، وتنفيذ كل طلباته، وذلك وفاءً للاعب وتقديرًا لمجهود مع الفريق ودعمًا له.

وكان قد توقف التفاوض بين الاهلي والظهير الأيسر التونسي بسبب رغبة اللاعب في عرض مالي أكبر قبل إصابته.