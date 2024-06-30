13 لاعب مهددون بالغياب عن ربع نهائي يورو 2024

تستكمل اليوم باقي مبارايات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، حيث سيلتقي منتخب إسبانيا نظيره جورجيا، فيما ستلعب إنجلترا ضد سلوفاكيا.

ويوجد 13 لاعب مهددون بالغياب عن دور ربع نهائي البطولة، حال تلقيهم إنذارات في مبارتي اليوم، ضمن صفوف المنتخبات الأربعة، وذلك حال تأهل منتخباتهم للدور التالي من البطولة.

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وحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” فإن رباعي المنتخب الإنجليزي فيل فودن وكونور جالاجر وكيران تريبيه ومارك جيهي مهددون بالغياب عن منتخب بلادهم في ربع نهائي اليورو، حال حصلوا على بطاقة صفراء في مباراة اليوم، حيث سيتم إيقافهم لتراكم البطاقات الصفراء.

وفي الجهة الأخرى يوجد لاعبان بمنتخب سلوفاكيا مهددان بالغياب عن منتخب بلادهم حال التأهل للدور التالي من البطولة وهما دومينيك دودا، إيفان سكرانز.

وفي المباراة الأخرى بين إسبانيا وجورجيا يوجد سبع لاعبين آخرين مهددين بالغياب في دور ربع النهائي حال حصولهم على إنذارات في مبارايات اليوم وهم داني كارفاخال وروبن لو نورماند، ودانيال فيفيان من منتخب الماتادور، وأربع لاعبين من منتخب جورجيا وهم جيورجي جفيلسياني، جورام كاشيا، جيورجي كوخوراشفيلي، سولومون كفيركفيليا.

ومن المقرر أن يتواجه الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا منتخب سويسرا في دور ربع النهائي، فيما يتواجه الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا منتخب ألمانيا في ربع النهائي.