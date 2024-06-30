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قرار صادم من بوطيب في أزمة مستحقاته مع الزمالك

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خالد بوطيب- لاعب الزمالك السابق

خالد بوطيب- لاعب الزمالك السابق

فجر أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف خالد بوطيب من حل أزمة مستحقاته المتأخرة مع نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “خالد بوطيب يرفض أي حلول ودية ويتمسك بحصوله على مستحقاته كاملة كاش”.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب نادي الزمالك بحرمانه من القيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لدى نادي الزمالك والتي تبلغ 2 مليون و400 الف دولار.

وكانت مسئولو نادي الزمالك قد تفاوضوا مع وكيل بوطيب؛ وذلك من أجل إنهاء أزمة مستحقاته مع الفريق الأبيض، عن طريق تقسيط الغرامة المستحقة له بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك المركز الثامن بجدول ترتيب الممتاز برصيد 37 نقطة، حصدها الأبيض من 21 مباراة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الأخير، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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