قرار صادم من بوطيب في أزمة مستحقاته مع الزمالك

فجر أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف خالد بوطيب من حل أزمة مستحقاته المتأخرة مع نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “خالد بوطيب يرفض أي حلول ودية ويتمسك بحصوله على مستحقاته كاملة كاش”.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب نادي الزمالك بحرمانه من القيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لدى نادي الزمالك والتي تبلغ 2 مليون و400 الف دولار.

وكانت مسئولو نادي الزمالك قد تفاوضوا مع وكيل بوطيب؛ وذلك من أجل إنهاء أزمة مستحقاته مع الفريق الأبيض، عن طريق تقسيط الغرامة المستحقة له بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، حصدها الأبيض من 21 مباراة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الأخير، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي.