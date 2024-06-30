3 نجوم بـ الاهلي خارج مباراة طلائع الجيش القادمة

ضربت الغيابات صفوف النادي الاهلي قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن مباراة الاهلي غدًا 3 نجوم بالفريق الأول وهم بيرسي تاو لعدم تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به، كما يغيب علي معلول لإصابته بقطع في وتر اكيلس، كما يغيب عمر كمال عبد الواحد لعدم تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية بنسبة 100%.

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وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز أول أمس على نظيره نادي فاركو بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، حصدها الأحمر من 20 مباراة.

ويسعى النادي الاهلي للفوز في كل المباريات القادمة من أجل الاقتراب من فريق بيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها من 27 مباراة.

يذكر أنه في حالة فوز الاهلي بمبارياته المقبلة سيرتقي لصدارة الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة عن نادي بيراميدز.