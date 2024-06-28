اتحاد الكرة في ورطة بسبب بيراميدز

أصدر نادي النجوم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، يهاجم فيه اتحاد الكرة المصري، بسبب اعتماد رخصة فريق بيراميدز للمشاركة في البطولات القارية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وجاء بيان النجوم، على النحو التالي:”فوجئ نادي النجوم لكرة القدم بامتناع الاتحاد المصري، من تسليمه مستند قرار اتحاد الكرة، الخاص بالحقوق المالية المستحقة لنادي النجوم من نادي بيراميدز”.

وأضاف: “وهذا القرار الذي يعطي نادي النجوم الحق بالمطالبة رسميًا بوقف منح نادي بيراميدز ترخيص المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما لم يقوم الأخير بدفع تلك المستحقات”.

وأكمل: “وقد ماطل اتحاد الكرة تسليم هذا القرار من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثامنة مساءً يوم أمس الخميس، بالرغم من وجود موعد مسبق مع مندوب النادي لتسليمه الخطاب، ثم طلب منه الحضور يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024”.

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واستكمل: “يهيب نادي النجوم، لاتحاد المصري لكرة القدم، سرعة تسليم هذا القرار رسميًا وإرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بالنادي.

وأتم: “يأمل نادي النجوم، من المسؤولين سرعة التحرك في هذا الشأن لحفظ حقوق نادي النجوم كأحد الأندية التي يجب على اتحاد الكرة حماية حقوقه طبعا لما نصت عليه المادة الثانية بالفقرة (د) بلائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة”.

وكان رئيس نادي النجم، محمد الطويلة، قال في تصريحات سابقة إن ناديه يستحق الحصول على مبلغ 9 ملايين جنيه بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه إضافات في صفقة انتقال اللاعب محمود صابر لصفوف بيراميدز، ثم تضاعف المبلغ بسبب التأخير في دفع المستحقات.